UEFA woest om verbod op uitfans Frankfurt in Napels: ’Onaanvaardbaar’

Ceferin deed de uitspraken bij de Duitse zender ZDF. Hij werd ondervraagd naar aanleiding van het feit dat supporters van Eintracht Frankfurt woensdag niet aanwezig mogen zijn bij het uitduel van hun club in de achtste finales van de Champions League tegen Napoli. De Italiaanse autoriteiten hebben dat besloten uit vrees voor ongeregeldheden.

Volgens de voorschriften van de UEFA moeten clubs 5 procent van de capaciteit van het stadion openstellen voor fans van de tegenstander. „Het is onaanvaardbaar dat de Italiaanse autoriteiten nu anders beslissen”, aldus Ceferin. „Daarom willen we dat er consequenties komen als deze afspraak niet wordt nagekomen. Als uitfans het stadion niet mogen betreden, wordt de wedstrijd daar voortaan niet gespeeld. Zo simpel ligt het wat ons betreft.”

Excuses voor finale

Ceferin bood verder zijn excuses aan voor de chaos bij de finale van de Champions League in Parijs vorig jaar, tussen Real Madrid en Liverpool. Veel fans konden niet tijdig het stadion binnenkomen, waarschijnlijk omdat er valse kaarten in omloop waren. Het duel begon later, na afloop kregen supporters rond het stadion te maken met zakkenrollers en ander vandalisme.

„Als organisatie hebben wij ons al verontschuldigd en als persoon wil ik dat nog wel een keer doen”, zei Ceferin. „Er is niemand bij de UEFA die niet betreurt wat er allemaal is misgegaan. Het probleem is dat wij als UEFA bij zo’n wedstrijd niet de dienst uitmaken in het stadion, dat doet de plaatselijke organisatie. Maar ook wij hebben fouten gemaakt en we zullen ervoor zorgen dat zoiets niet weer gebeurt.”

Een onafhankelijke onderzoekscommissie wees eerder de UEFA als schuldige aan voor de misstanden. Real Madrid won het duel met 1-0.