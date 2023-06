Ronald Koeman na Kroatische dreun: ’Dat wordt geen campingwedstrijd’

Kroatië werd tweede op het WK van 2018 en eindigde vorig jaar als derde op de mondiale eindstrijd in Qatar. „Neem zo’n Luka Modric”, zei Koeman. „Die jongen is 37 jaar maar nog zo goed. Chapeau voor hem en hij hield het ook nog eens bijna 120 minuten vol. Echt geweldig.”

„Ik vind dat we het in de eerste helft best goed hebben gedaan”, zei Koeman. „We hebben weinig kansen weggegeven en kwamen op voorsprong. Maar in de tweede helft werden we steeds meer onder druk gezet. We gaven dom een strafschop weg en werden de onderliggende partij.”

Vechten

„Maar we zijn wel blijven vechten”, stelde Koeman. „Veel meer dan in maart tijdens onze duels met Frankrijk en Gibraltar. We sleepten ook een verlenging uit het vuur. Maar Kroatië bleef de betere ploeg. Ze waren ook fitter. Wij moeten echt nog stappen zetten.”

Koeman wilde vlak na de nederlaag nog niet denken aan de wedstrijd om de derde plaats van zondagmiddag tegen Spanje of Italië. „Ik ben zelf ook voetballer geweest. Daar heb je weinig zin in na zo’n lang seizoen”, zei de bondscoach. „Maar we gaan er ook geen campingwedstrijd van maken. We moeten kijken hoe fit iedereen is. Daarna zien we wel of er andere spelers moeten spelen. We moeten met het oog op het vervolg van de EK-kwalificatie ook aan automatismen werken.”