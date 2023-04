Van Duijvenbode voor de derde keer dit seizoen de beste tijdens Players Championship

Kopieer naar clipboard

Dirk van Duijvenbode. Ⓒ ANP/HH

Darter Dirk van Duijvenbode heeft voor de derde keer dit jaar een Players Championship-toernooi op zijn naam geschreven. De 30-jarige Westlander was in de Engelse stad Wigan de sterkste in Players Championship 10. Van Duijvenbode versloeg de Portugees José de Sousa in de finale met 8-3, onder meer door een keer 156 uit te gooien.