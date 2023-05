Everton houdt zich in tien minuten blessuretijd staande en blijft in Premier League

Leeds United en Leicester City zijn zondag gedegradeerd uit de Premier League. Leeds verloor op eigen veld van Tottenham Hotspur (1-4). Leicester won nog wel van West Ham United (2-1), maar had daar weinig aan omdat ook Everton zegevierde. De club was in 2016 nog kampioen van Engeland.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Southampton was eerder al gedegradeerd.

Luton Town promoveerde zaterdag naar de hoogste klasse. De club won in een play-off op Wembley van Coventry City. Dat gebeurde na strafschoppen, 6-5. Na de reguliere speeltijd was het 1-1, in de verlenging werd niet gescoord.

Het is 31 jaar geleden dat Luton op het hoogste niveau speelde. Eerder promoveerden al Burnley en Sheffield United rechtstreeks naar de Premier League.

Gakpo scoort in spektakelstuk

Cody Gakpo heeft op de slotdag van het seizoen in de Premier League nog een doelpunt gemaakt voor Liverpool. De aanvaller, die in de winter overkwam van PSV, deed dat in een uiterst spectaculair duel bij het al gedegradeerde Southampton: 4-4. Gakpo maakte de 4-3. Diogo Jota zorgde er met zijn tweede van de dag vervolgens voor dat Liverpool nog een punt aan het duel overhield. Liverpool eindigde als vijfde en ontbreekt volgend seizoen in de Champions League.

Manchester United sloot de competitie af met een overwinning op Fulham, 2-1. Kenny Tete zette de bezoekers nog wel op voorsprong. Voor de formatie van trainer Erik ten Hag scoorden vervolgens Jadon Sancho en Bruno Fernandes. Tyrell Malacia was basisspeler bij United, Wout Weghorst viel in. Manchester United, al geplaatst voor de Champions League, sloot het seizoen af als derde, achter kampioen Manchester City en Arsenal.

Brentford versloeg landskampioen Manchester City met 1-0, dankzij een doelpunt van Ethan Pinnock. City speelt volgende week de finale van de FA Cup tegen Manchester United. Arsenal haalde uit tegen Wolverhampton Wanderers (5-0), onder meer dankzij twee doelpunten van de Zwitser Granit Xhaka. Newcastle United, de vierde Engelse club die de Champions League in gaat, speelde gelijk bij Chelsea (1-1). Sven Botman was basisspeler bij Newcastle, oud-PSV'er Noni Madueke deed mee bij de club uit Londen.