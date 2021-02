PEC Zwolle wint direct met Leeroy Echteld aan het roer

Onder leiding van de interim-trainer zegevierde de ploeg uit Overijssel vrijdagavond namelijk in de Eredivisie. PEC rekende in eigen huis af met sc Heerenveen: 4-1. PEC staat twaalfe in de Eredivisie, met vier punten minder dan nummer 10 Heerenveen, dat woensdag Ajax treft in de halve eindstrijd van de KNVB-beker.

De kans is groot dat Echteld, die de taken van de ontslagen John Stegeman waarneemt, nu voor de rest van het seizoen moet wijken voor voormalig Oranje-international Bert Konterman.

Langeler

Art Langeler zou Stegeman in de zomer definitief moeten vervangen. Langeler werkt nu nog bij de KNVB als directeur voetbalontwikkeling. Langeler was al eerder hoofdtrainer van PEC Zwolle. In 2012 promoveerde hij met de club naar de Eredivisie.

Virgil Misidjan scoort en geeft een assist. Ⓒ ANP/HH

Bij de pauze stond PEC nog achter door een doelpunt van Rami Kaib, maar in de tweede helft kwam het goed voor de thuisploeg. Virgil Misidjan produceerde in de 52e minuut de gelijkmaker. Twintig minuten later was hij ook goed voor de assist. Thomas Buitink profiteerde.

Bram van Polen zorgde koppend voor de derde treffer. De 35-jarige verdediger scoorde voor het tweede duel op een rij. Een week geleden deed Van Polen dat ook tegen FC Emmen, maar toen werd er met 3-2 verloren. Eliano Reijnders maakte de laatste treffer.