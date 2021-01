Murthel Groenhart derde Nederlander bij GLORY-evenement

Naast Verhoeven komt er nog een Nederlander in de ring die vecht om de wereldtitel. Murthel Groenhart neemt het in het weltergewicht op tegen de Franse titelverdediger Cédric Doumbé. Ook de Nederlander Luis Tavares komt in actie, maar zijn partij tegen Donegi Abena (Suriname) geldt niet als titelgevecht

De Russische titelverdediger Artem Vakhitov vecht in de klasse lichtzwaargewicht tegen Alex Pereira uit Brazilië. Pereira, regerend middengewicht kampioen, heeft met dit gevecht de kans om de eerste kampioen in de geschiedenis van GLORY te worden die over twee gewichtsklassen tegelijk regeert.

Bij de vrouwen verdedigt kampioen Tiffany Van Soest (VS) haar riem in het bantamgewicht voor het eerst tegen Aline Pereira uit Brazilië.

Het gevecht tussen Verhoeven en Saddik zal volgens de organisatie een spektakel worden. Eind 2019 vocht Verhoeven voor het laatst, tegen Badr Hari. In een volgepakt Gelredome won hij van de Amsterdammer, die moest opgeven met een enkelblessure. Verhoeven verdedigde voor de negende keer op rij met succes zijn kampioensgordel.

Ben Saddik stond voor het laatst in de ring in december 2018, toen hij bij Glory 62 het achtpersoonstoernooi zwaargewicht won, nota bene met een gebroken hand.