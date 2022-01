Vrouwelijke dartssensatie Fallon Sherrock valt van roze wolk en grijpt naast PDC-kaart

Deze week vonden in Milton Keynes en Niedernhausen kwalificatietoernooien plaatsen voor de PDC Pro Tour, het allerhoogste niveau van de dartswereld. Er waren zeventien ’tourkaarten’ te verdienen voor darters uit Groot-Brittannië en vijftien voor die uit Europa. Darters uit andere delen van de wereld mochten kiezen aan welke kwalificatietoernooi ze mee zouden doen.

The Queen of the Palace nam als Engelse uiteraard deel aan de zogenaamde PDC Q-School in Milton Keynes. Maar voor de gewezen kapster, die als eerste vrouw ooit een WK-wedstrijd won, is het allesbehalve naar wens gelopen. Net als in 2020. Sherrock kwam nog niet in de buurt van een dagzege en stond ook op de ranglijst van deze week ver onderaan. Tourkaarten waren enkel weggelegd voor de vier dagwinnaars en de top dertien op de ranglijst met 128 deelnemers.

Conclusie

Conclusie: Sherrock kon alleen een tourkaart afdwingen als ze het toernooi zou winnen op dag vier, maar dat lukte niet. En dus is Lisa Ashton voorlopig de enige vrouw die een tourkaart kon afdwingen, al is zij die na twee jaar ook alweer kwijt.

En waarom kon Sherrock dan toch deelnemen aan het WK in 2019 en 2021? Omdat de twee hoogst gerangschikte darters van de Women’s Series, een jaarlijkse competitie van toptoernooien voor vrouwen, een plekje kregen voor de kwalificaties. Net als voor de Grand Slam of Darts trouwens.

Ook Jelle Klaasen grijpt naast Tourkaart

Niet alleen Sherrock, maar ook Jelle Klaasen heeft naast een PDC Tourkaart gegrepen. Hierdoor is hij officieel geen profdarter meer voor een jaar. En dus mag hij in 2022 niet meedoen aan de televisie- en vloertoernooien.