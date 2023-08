International Spaanse mannen stapt uit selectie tot vertrek kussende voorzitter: ’Triest en teleurgesteld’

Knellende kus houdt Spanje in zijn greep

BARCELONA - „Ik ga niet opstappen, ik ga niet opstappen”, herhaalde Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond RFEF vrijdagmiddag tot vijf keer toe op indringende wijze. Hij is in opspraak vanwege zijn vermeende machogedrag, waaronder de knellende kus die hij sterspeelster Jennifer Hermoso op de mond drukte nadat Spanje wereldkampioen werd in Sydney. Maar hij weigert vrijwillig te vertrekken en zei tijdens een spoedvergadering van de Spaanse voetbalfederatie RFEF vrijdagmiddag tot el final te vechten, waarmee hij de rechtbank bedoelde.