PSV rekent eenvoudig af met Heracles en herovert tweede plaats

De Eindhovenaren zagen gisteravond AZ winnen van Willem II (1-0) en wisten dus wat hen zondagmiddag te doen stond. Alleen een overwinning zou genoeg zijn om de tweede plaats in de Eredivisie weer van de Alkmaarders over te nemen. Dat leek voorafgaand aan het treffen nog niet zo’n eenvoudige opdracht. PSV won slechts drie van de laatste acht duels.

Ibrahim Sangaré verscheen niet aan de aftrap bij de Eindhovenaren. Roger Schmidt besloot de middenvelder rust te gunnen na een drukke interlandweek. Olivier Boscagli nam de plaats van de Ivoriaan in.

Vroege voorsprong

PSV begon uitstekend aan het duel, binnen tien minuten schoot Donyell Malen zijn ploeg al op voorsprong. De aanvaller dribbelde kinderlijk eenvoudig voorbij Marco Rente en prikte de bal in de korte hoek. Heracles had weinig in de melk te brokkelen en moest na twintig minuten al het tweede doelpunt incasseren.

Na een goede voorzet van Boscagli kopte Denzel Dumfries bij de tweede paal raak en verdubbelde zo de voorsprong voor PSV. Een betere start kon de formatie van Schmidt zich niet wensen.

Cody Gakpo, een van de meest besproken spelers de afgelopen week, kende weinig geluk. De uitblinker van Jong Oranje op het EK probeerde het een aantal keer met een afstandsschot, maar zonder resultaat. Op slag van rust was Heracles nog dicht bij de aansluitingstreffer. Delano Burgzorg kwam oog in oog te staan met Yvon Mvogo, maar hij schoot recht op de goalie van PSV af.

PSV controleert

Ook in de tweede helft bleef PSV de bovenliggende partij. Toch lukte het de Eindhovenaren niet om het balbezit om te zetten in kansen, maar dat leek de ploeg van Schmidt geen enkel probleem te vinden. De comfortabele voorsprong zorgde ervoor dat PSV weinig aanstalten maakte en vooral de wedstrijd controleerde.

Het tweede bedrijf was al twintig minuten onderweg toen PSV zich eindelijk weer eens aan het front meldde. Malen gaf de bal afgemeten voor, maar Gakpo kopte recht op Heracles-doelman Blaswich af. Een kwartier voor tijd mocht Mohamed Ihattaren nog invallen en uitgerekend hij maakte in de blessuretijd op een schitterende wijze de derde goal van de middag.

