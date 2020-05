De Zwaan haakt af voor PDC Home Tour, Wattimena springt in

De Zwaan kampt al langere tijd met problemen aan zijn schouder en ondergaat een kleine ingreep, waardoor hij niet in actie kan komen. Wattimena neemt zijn plaats in en speelt woensdag tegen Joe Cullen, John Michael en Ryan Murray.

Het is woensdag de twintigste speelavond in de PDC Home Tour, waarin in de eerste ronde 32 groepen worden afgewerkt. Daaruit komen 32 winnaars, die het toernooi vervolgen.