Donyell Malen: ’Over vier weken ligt ’ie in het netje’

Donyell Malen van PSV in duel met Elis Dasa van Vitesse. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Das Schmidt-Spiel leek tegen Vitesse nog een beetje in quarantaine te zitten bij PSV (1-1). De grootste winst van de avond? De dertig minuten die Donyell Malen maakte. Exact acht maanden nadat de internatonal in De Kuip tegen Feyenoord uitviel met een zware knieblessure. „Het liefst had ik nog door willen spelen, maar je moet ook gewoon voorzichtig zijn”, lachte Malen na afloop. „Dit was een grote stap naar weer negentig minuten kunnen spelen. Dat voelt heel fijn.”