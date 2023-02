Groenewegen en Kooij leggen het af tegen Merlier in Abu Dhabi

Groenewegen werd uiteindelijk derde, voor Olav Kooij van Jumbo-Visma. De tweede plek was voor de Ier Sam Bennett. Voor Merlier was het zijn tweede zege in de UAE Tour. Maandag was de renner van Soudal - Quick-Step in Al Mirfa ook de beste.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten eindigt zondag.