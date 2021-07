Oefenvoetbal: Vitesse blijft steken op 1-1 tegen Go Ahead

Vitesse trad ditmaal aan met de B-keuze en dat betekende dat Riechedly Bazoer en Oussama Tannane, de grote uitblinkers van vorig seizoen, weer eens in de basis mochten beginnen. Omdat beiden hun zinnen hebben gezet op een transfer, vervullen ze in de voorbereiding op de duels in de derde voorronde van de Conference League een bijrol. Vitesse-trainer Thomas Letsch wil bouwen aan het team voor komend seizoen en geeft de voorkeur aan spelers die een volledig commitment hebben.

De transfervrij van Schalke 04 overgenomen doelman Markus Schubert maakte in Terwolde, waar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd gespeeld, zijn officieuze debuut voor Vitesse. En dat gold in de tweede helft ook voor de transfervrij van Ajax overgenomen doelman Daan Reiziger, die al eerder was gecontracteerd, maar door fysieke problemen nog niet in actie was gekomen. Oussama Darfalou tekende op aangeven van Tannane voor de Vitesse-goal, terwijl proefspeler Giovarny Sluiter de goal voor Go Ahead maakte.

Vijf van de zes duels niet gewonnen

Door het gelijkspel tegen Go Ahead heeft Vitesse pas één van de zes oefenduels in de voorbereiding op de Europese voorrondeduels gewonnen. De Arnhemmers verloren eerder van Lokomotiva (1-3), AEK Athene (1-3), FC Nordsjaelland (0-5) en Schalke 04 (2-3). Alleen van OFI Kreta werd gewonnen (2-1).

Vitesse treedt op donderdag 5 augustus voor het eerst aan in Europees verband. De tegenstander is de winnaar van de duels in de tweede voorronde van de Conference League tussen Levadia Tallinn uit Estland en FC Dundalk uit Ierland. Een week later volgt de return in Estland of Ierland.

FC Groningen te sterk voor SC Heerenveen

FC Groningen heeft vrijdag een oefenduel met SC Heerenveen, met oud-Feyenoorder Sven van Beek als debutant, met 2-1 gewonnen. De noordelijke derby duurde 4x30 minuten en werd gespeeld in Rolde.

Wessel Dammers opende de score koppend na een voorzet van Tomas Suslov. De Slowaak maakte zijn eerste minuten na zijn EK-deelname. De Pool Pawel Bochniewicz maakte gelijk, eveneens met het hoofd. De winnende treffer kon de verdienste van Jørgen Strand Larsen worden genoemd, al leek de bal via een Heerenvener in het doel te verdwijnen.

NAC brengt Sparta nederlaag toe

Sparta Rotterdam heeft voor het eerst in de voorbereidingscampagne op het nieuwe seizoen een wedstrijd verloren. Het elftal van trainer Henk Fraser verloor van NAC Breda, dat er vorig seizoen net niet in slaagde naar de Eredivisie te promoveren. Op Het Kasteel werd het 1-2.

De eindstand was bij rust al bereikt. Ralf Seuntjens opende uit een hoekschop de score voor NAC. Via Kaj de Rooij liepen de Bredanaren, getraind door Edwin de Graaf, verder uit. Tom Beugelsdijk scoorde uit een vrije trap tegen namens Sparta.

RKC verslaat Roda JC in eerste oefenduel

RKC heeft de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. De Waalwijkers versloegen Roda JC vrijdagavond in Burgh-Haamstede met 4-2. Iliass Bel Hassani, Ahmed Touba, Richard van der Venne, die tevens twee assists gaf, en Finn Stokkers maakten de doelpunten van de eredivisionist. Fabian Serrarens en Patrick Pflücke scoorden namens de Limburgse opponent.