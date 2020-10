Dirk van Duijvenbode stunt op World Grand Prix, Van Gerwen ook door

De 28-jarige Nederlander bleek in Coventry in de tweede ronde te sterk voor Dimitri van den Bergh: 3-1. De Belg had in juli nog het World Matchplay op zijn naam geschreven en gold als een van de favorieten voor de toernooiwinst. In de eerste ronde bleek Van Duijvenbode ook al te sterk voor Mensur Suljovic.

Voor Van Duijvenbode is het de eerste keer dat hij bij de laatste acht zit van een tv-toernooi. In de kwartfinale komt hij uit tegen Gary Anderson die Danny Noppert versloeg. De Nederlander ging met 3-0 onderuit.

Van Gerwen

Titelverdediger Michael van Gerwen sloot de avond af met een zege op de Zuid-Afrikaan Devon Petersen: 3-0. Ondanks de klinkende cijfers ging het niet van een leien dak voor Mighty Mike. Devon kreeg in de eerste set twee pijlen om de set te pakken en in de tweede set, maar liefst vijf. Net op het juiste moment wist Van Gerwen toe te slaan om de wedstrijd tenslotte bij zijn eerste wedstrijdpijl uit te gooien.

Jeffrey de Zwaan komt pas vrijdag in de tweede ronde in actie tegen Gabriel Clemens uit Duitsland.