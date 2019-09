Boegeroep voor Djokovic na opgave

De Servische tennisser gaf in de achtste finale op vanwege een blessure. Op dat moment leidde de Zwitser Stan Wawrinka die twee sets had gewonnen en ook in de derde op voorsprong stond: 6-4, 7-5, 2-1.

Djokovic had vanaf het begin van het toernooi al te kampen met een pijnlijke schouder. In de tweede set van de wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium leek hij zijn draai gevonden te hebben. Daarin kwam de 32-jarige Serviër op een 4-1 voorsprong, die de nummer 1 van de plaatsingslijst in New York wel weer uit handen gaf.

Wawrinka treft in de kwartfinale de Rus Daniil Medvedev, die in vier sets te sterk was voor de Duitser Dominik Köpfer 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 (2).

Novak Djokovic en Stan Wawrinka omhelsen elkaar na de opgave van de Serviër. Ⓒ AFP

Het immer rumoerige publiek in New York kon het niet waarderen dat Djokovic de strijd staakte. Er klonk licht boegeroep toen hij - hoofd omlaag, duim omhoog - de baan verliet. „De pijn voel ik al weken”, vertelde Djokovic. „Soms is het erger, soms minder. Ik gebruik allerlei pijnstillers. De ene keer helpt het, soms ook niet. Maar als je niet meer fatsoenlijk een bal kunt raken is het over.”

Nadat hij de tweede set had verloren liet hij zich naast de baan al masseren. De zestienvoudig grandslamwinnaar keerde terug maar nadat hij op love zijn eigen service had ingeleverd was het genoeg voor Djokovic die vorige week in de tweede ronde al dicht bij opgave leek. Maar na zijn zege vrijdag in de derde ronde vertelde hij bijna pijnvrij te hebben getennist.

Djokovic blijft ernaar streven Roger Federer, recordhouder met twintig grandslamtitels, te achterhalen. „Er ligt nog veel moois op me te wachten. Ik hoop dat ik nog jaren kan tennissen. Het is zaak voor mij om lichaam en geest fit te houden en te pieken op toernooien zoals deze, de belangrijkste evenementen in onze sport.”