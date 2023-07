Feyenoorder Lutsharel Geertruida ziet pad van vriend Orkun Kökcü als mooi voorbeeld

Het Legioen bibberde bij de gedachte dat Lutsharel Geertruida deze zomer zou verdwijnen. De beste speler van Feyenoord, het symbool van lef en onverschrokkenheid in De Kuip en na het vertrek van Orkun Kökcü het nieuwe boegbeeld van de kampioen. Hij is er nog en popelt om wéér grote stappen te maken. Bondscoach Ronald Koeman, die hem al in het Oranje-shirt heeft gehesen, geniet net als Arne Slot mee.

Lutsharel Geertruida heeft de volgende stap in zijn loopbaan gezet. De verdediger wil komend seizoen een leidersrol op zich nemen bij zijn grote liefde Feyenoord. Ⓒ Box to Box Pictures