Opmerkelijke stap: Locadia vervolgt loopbaan in Iran

Verhulst inspireert AZ met wereldredding tot wervelende voetbalshow

Ja, het ene doelpunt was nog mooier dan het andere. Maar AZ had de voetbalshow die leidde tot de zevenklapper tegen Dundee United, goed voor een plek in de play-offs van de Conference League, ook te danken aan een waanzinnige save van de nieuwe eerste doelman Hobie Verhulst.