Live Tour: Peloton kort gestopt om aandacht te vragen voor veiligheid

Etappe 4: Redon-Fougères 150,4 km

,,Na het slagveld van maandag is het de vraag welke van de sprinters schadevrij zijn gebleven. Door de val van Caleb Ewan met Peter Sagan heeft de eerste van deze twee de Tour al weer verlaten, waarmee een grote sprintfavoriet er niet meer bij is.”

Erik Breukink en Michael Boogerd blikken dagelijks vooruit op de etappe van de dag. Ⓒ DE TELEGRAAF

„In ieder geval is Alpecin-Fenix schadevrij uit de strijd gekomen. Tim Merlier heeft mede dankzij geweldig werk van Mathieu van der Poel waargemaakt dat hij de sterkste machtsprinter is van dit peloton. Met twee ritzeges en Van der Poel in de gele trui is de Ronde van Frankrijk voor Alpecin-Fenix meer dan geslaagd. Maar die ploeg kan deze rit gewoon weer winnen, want ook Jasper Philipsen die gisteren tweede werd, heeft met zijn tweede plaats laten zien dat hij goede benen heeft. Die ploeg heeft daarmee voor de slotkilometers met Van der Poel, Philipsen en Merlier een enorm sterk treintje.”

„Voor Cees Bol stijgen de kansen ook met het wegvallen van een Ewan. Die werd in de derde etappe achtste, en heeft dit jaar met ritwinst in Parijs-Nice laten zien dat hij kan winnen tegen de rappe mannen. Natuurlijk is de Tour wat anders, zeker qua hectiek, maar nogmaals wil ik dan wijzen op een tweede en derde plaats die hij vorig jaar boekte. Al is het ook vandaag weer oppassen voor valpartijen.”

