Uitslag en klassement: Mark Cavendish sprint naar 31e zege in Ronde van Frankrijk

Tour de France

Mark Cavendish na vijf jaar weer succesvol in Tour de France

Mark Cavendish is helemaal terug. De 36-jarige Brit won dinsdag de vierde etappe van de Tour de France. De spurtbom van Deceuninck-QuickStep was de snelste in een massasprint, nadat vlak voor de meet vluchter Brent van Moer (Lotto-Soudal) was teruggegrepen. Nacer Bouhanni finishte als tweede, Jasper...