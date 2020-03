Drie Russische wielrenners verliezen dopingzaak in Canada

Het trio klaagde het mondiale antidopingbureau WADA en de Canadese onderzoeker Richard McLaren aan bij het hooggerechtshof van Ontario, maar die verwierp de zaak.

De renners Kirill Svesjnikov, Dmitri Strachov and Dmitri Sokolov maakten volgens het onderzoeksrapport van McLaren deel uit van het dopingsysteem in Rusland. Zij zouden epo hebben gebruikt en werden geweerd van de Spelen in Rio. Het trio ontkende en ging in beroep bij het internationale hof van sportarbitrage CAS in Lausanne, dat hun schorsing overeind hield.

De Russen, die samen in de achtervolgingsploeg zaten, probeerden vervolgens hun naam te zuiveren door Mclaren en WADA voor de rechter te dagen in Canada. Maar ook daar hadden ze geen succes. De rechter bepaalde in februari van dit jaar dat de zaak onder de exclusieve jurisdictie viel van het CAS.

„Het is een belangrijke uitspraak die vonnissen van het CAS, die worden geaccepteerd en ondersteund door de hele sportbeweging, bevestigt”, zei WADA-directeur Olivier Niggli.