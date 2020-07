’Oranje-hulp’ van 2004 hangt schoenen aan de wilgen

Baros, met vijf doelpunten de topscorer van het EK 2004, zwaait binnenkort af bij Banik Ostrava. „Het hoofd wil nog wel, maar het lichaam zegt stop”, aldus Baros, die vanwege chronische pijntjes en blessures nu besluit om een punt achter zijn carrière te zetten. Zondag neemt hij tegen Viktoria Pilsen in eigen stadion afscheid.

Eerdere rentree

De spits debuteerde al op 17-jarige leeftijd in de hoofdmacht van Banik Ostrava. Hij speelde daarna voor onder meer Liverpool, Aston Villa, Olympique Lyon en Galatasaray. Nadat hij al twee keer een kortstondige rentree had gemaakt bij Banik Ostrava, keerde hij in 2017 echter terug bij ’zijn’ club voor de laatste jaren van zijn carrière.

„Ik heb zoveel pijn, dat ik niet meer kan spelen en trainen”, zegt de aanvoerder van Banik Ostrava, die in 2005 met Liverpool de Champions League won. Met 41 doelpunten is Baros na Jan Koller (55 goals) de meest trefzekere international ooit in het Tsjechische elftal.

Bijzondere rol

Tijdens het gememoreerde EK 2004 speelde Baros een opmerkelijke rol ten opzichte van Oranje. In de tweede groepswedstrijd tussen Nederland en Tsjechië tekende de aanvaller voor de 2-2, waardoor Nederland de snelle 2-0 voorsprong definitief uit handen gaf. In de slotfase wonnen de Tsjechen ook nog door de winnende treffer van Vladimir Smicer.

Milan Baros glijdt de 2-1 binnen voor Tsjechië tegen Duitsland op het EK 2004. De definitieve redding voor Oranje. Ⓒ AFP

Door die uitslag waren de Tsjechen al zeker van de kwartfinale, maar moest de ploeg vanuit Nederlands oogpunt minimaal een punt pakken in de laatste groepswedstrijd tegen Duitsland, dat eveneens moest winnen om door te bekeren. Nadat Marek Heinz eerst al de openingsgoal van Michael Ballack ongedaan had gemaakt, zorgde Baros er met de winnende 2-1 in de slotfase voor dat Nederland alsnog (met de hakken over de sloot) verder ging.