Schaatssters en gemengde shorttrackploeg azen op plak Programma TeamNL in Peking: zaterdag direct kansen op eerste medailles

Door onze Telesportredactie

De olympische vlam is vrijdagmiddag (Nederlandse tijd) in het Vogelnest-stadion ontstoken. Daarmee zijn de 24e Winterspelen officieel geopend. Een dag later komen direct de eerste Nederlanders in actie. In totaal bestaat TeamNL uit 42 atleten.