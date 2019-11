Rusland geeft WADA nieuwe antwoorden rond dopingstalen

In september meldde het WADA dat onderzoek van het van het Russische dopinglab Rusada verkregen dopingtests de schijn van manipulatie had opgeroepen. Rusland hangt nog steeds een schorsing boven het hoofd voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Een commissie gaat nu de antwoorden bestuderen en hoopt eind november te kunnen rapporteren.

Het Rusada werd in 2016 geschorst naar aanleiding van een rapport waaruit bleek dat er in Rusland sprake was geweest van een grootscheeps door de staat ondersteund dopingprogramma. Tal van Russische sporters, met name in de atletiek, waren niet meer welkom bij internationale wedstrijden. Vorig jaar september werd het laboratorium in Moskou weer in ere hersteld, op voorwaarde dat duizenden dopingtests werden vrijgegeven.

De deadline van december 2018 werd niet gehaald, maar onderzoekers van het WADA konden in januari wel rondneuzen in Moskou. De dopingstalen die daarna door het WADA werden onderzocht leidden tot de nodige vragen.