Sportvrouw van het Jaar? Fantastische Femke Bol ondanks loden last naar goud op WK

BOEDAPEST - De Nederlandse Sportvrouw van het Jaar 2023 lijkt bekend. Femke Bol heeft eindelijk haar grote mondiale prijs te pakken, waardoor ze ook volgens de nationaal geldende maatstaven serieus meetelt tussen de veelvraten uit het wielrennen en schaatsen. Bol (23) is nu wereldkampioen in de oudste en meest verbreide sport op deze aardbol. Dat soort kampioenen is uiterst zeldzaam in de vaderlandse sportgeschiedenis.

Daar loopt ze: wereldkampioene Femke Bol Ⓒ ANP/HH