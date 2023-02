Goed nieuws AZ richting Eredivisie-kraker: Mihailovic gooit deur ziekenboeg achter zich dicht

Mihailovic raakte begin februari op de training aan een kuit geblesseerd, na een botsing met een medespeler. De aanvallende middenvelder miste daardoor de competitieduels met FC Volendam en Excelsior en de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht.

Dat was pech voor de voormalige speler van Montreal CF, aangezien hij door de blessure van schaduwspits Dani de Wit net twee wedstrijden in de basis had gestaan. Halverwege deze week sloot Mihailovic weer aan bij de groepstraining van de nummer twee uit de Eredivisie.

Sven Mijnans

Het is echter nog maar de vraag of Mihailovic, die een slordige zes miljoen euro heeft gekost, zaterdag in de basiself verschijnt in het duel met de koploper van de Eredivisie. Zijn vervanger Sven Mijnans, ook een winteraankoop, maakt op de nummer 10-positie sinds zijn komst van Sparta een uitstekende indruk.

AZ kampt nog met een half dozijn blessures, waarvan de één sneller zijn rentree lijkt te gaan maken dan de ander. Gevreesd wordt dat aanvoerder Bruno Martins Indi dit seizoen niet meer in actie gaat komen. Naast Martins Indi en De Wit staan ook nog Maxim Dekker, Sam Beukema, Riechedly Bazoer en Zinho Vanheusden op de blessurelijst.