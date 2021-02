Silvester van der Water krijgt droomtransfer toch en steekt de plas over

Van der Water was aan het begin van het huidige Eredivisie-seizoen al uit op een overstap naar Amerika. Nadat Heracles echter vasthield aan de aanvankelijke vraagprijs en niet met het geïnteresseerde Orlando mee wilde denken over de prijs, meldde de aanvaller zich per WhatsApp bij zijn trainer Frank Wormuth af voor het duel met Willem II.

Na zijn excuses en een boete sloot Van der Water weer aan bij de Almelose selectie, en vijf maanden later ziet hij zijn Amerikaanse droom dan toch in vervulling gaan. De Amerikaanse competitie begint in april. Van der Water speelde ruim tweeënhalf seizoen voor Heracles Almelo.