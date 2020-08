Ontevreden Michael Matthews verlaat Sunweb en keert ’huiswaarts’

Matthews lag eigenlijk nog tot eind 2022 vast bij Team Sunweb, maar hij hoeft zijn contract bij de ploeg van Iwan Spekenbrink niet uit te dienen.

De Australiër is ontevreden dat hij bij Sunweb niet langer wordt uitgespeeld als afmaker in de klassiekers en sprintetappes. Op eigen verzoek mag Matthews daarom vertrekken. „Dit is het juiste moment om te gaan”, zegt Matthews. „Als sprinter voel je dat moment aan. Mitchelton-Scott heeft me met open armen ontvangen, dat is heel speciaal.”

Matthews reed tussen 2013 en 2016 al voor de Australische formatie, die toen nog Orica-GreenEdge heette. Hij verhuisde daarna naar de Sunweb-ploeg. In zijn eerste jaar bij dat team won de Australiër niet alleen twee etappes in de Tour de France, maar ook de groene trui. Matthews heeft in totaal acht etappezeges in de grote rondes op zijn naam staan. Hij rijdt nu niet de Tour, maar later in het jaar wel de Giro d’Italia.

Matthews kon zich niet vinden in de strategie van de ploeg om niet langer alleen hem als afmaker uit te spelen in de klassiekers en in sprintetappes. „Die tactiek past niet bij mijn ambities”, zei hij in een persbericht van Sunweb.

Matthews fietst sinds 2017 voor Sunweb en won de nodige koersen, onder meer twee etappes in de Tour de France en de groene puntentrui. Afgelopen week schreef hij nog de Bretagne Classic op zijn naam. Zijn contract liep door tot 2022. „De ploeg wil op meer renners inzetten in de finales van de klassiekers en bij sprintkoersen en daar voel ik me niet goed bij. Daarom heb ik gevraagd of ik naar een andere ploeg mag uitkijken”, aldus Matthews.

Manager Iwan Spekenbrink honoreert het verzoek van Matthews. „Hij is een ontzettend goede renner en heeft veel gewonnen voor onze ploeg. Ik respecteer ook dat hij eerlijk zijn kijk op onze doelen en tactieken heeft gegeven. Het klopt dat de samenstelling van onze ploeg is veranderd en dat we nu die brede collectieve kracht willen benutten in de klassiekers en de sprints.”

Matthews rijdt de Tour de France ook niet, Cees Bol is een van de renners die in de sprintetappes voor de zege moet gaan. De Nederlander finishte als derde in de eerste etappe.