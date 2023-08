Jiya en Burnet naar halve finales 200 meter op WK, Menno Vloon strandt met polsstok

De Amerikaanse Gabriella Thomas won de heat in 22,26. Haar landgenote Sha’Carri Richardson, die maandag de wereldtitel veroverde op de 100 meter, zette in de series met 22,16 de beste tijd neer.

Jiya viel deze zomer op met haar tijden van onder de 23 seconden en troefde op de NK in Breda wereldtopper Femke Bol af in de finale van de 200 meter. De Amsterdamse, die de topsport combineert met het moederschap, is ambitieus. Ze heeft haar zinnen gezet op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs.

Burnet

Taymir Burnet slaagde er in zich te plaatsen voor de halve finales van de 200 meter bij de mannen. De 30-jarige atleet van Curaçao moest wel lange tijd in een oververhitte ’hot seat’ wachten op de bevrijdende uitslag. Burnet eindigde als vijfde in de eerste van zeven series en met die klassering was hij niet rechtstreeks door, maar zijn tijd van 20,31 bleek na de laatste serie precies goed genoeg om als een van drie tijdsnelsten het veld in de halve finales aan te vullen.

De 20,31 was een persoonlijk record voor Burnet. Hij kon zich goed optrekken aan de Brit Zharnel Huhges, die de heat won in 19,99 en daarmee de snelste was van alle atleten die uitkwamen in de series.

Vloon ligt eruit

Menno Vloon ontbreekt komende zaterdag in de finale van het polsstokhoogspringen. De 29-jarige Zaankanter strandde in de kwalificaties met een hoogte van 5,70 meter. Hij zat daarmee niet bij de beste twaalf die in de finale mogen springen om de medailles.

Menno Vloon ligt eruit. Ⓒ ANP/HH

Het is niet de eerste keer dat Vloon al vroegtijdig een groot toernooi moet verlaten. Op de EK indoor dit voorjaar in Istanbul kwam hij ook al niet door de kwalificatie. Op de WK in Eugene en de EK in München vorig jaar stond hij wel in de finale, maar sprong hij beide keren de lat er al af op de aanvangshoogte.

In Boedapest ging het bijna al mis bij de aanvangshoogte in de kwalificaties. Pas in zijn derde en laatste poging wipte hij over 5,35. Er volgden toen een aantal goede sprongen, maar op 5,75 sprong hij de lat er drie keer af.

„Mijn laatste twee sprongen op 5,75 waren erg goed, maar ik denk dat ik met een te lichte stok sprong. Dat is jammer, maar het is de keuze die ik maak samen met mijn coach. Dan kan het zo mislopen in deze sport”, zei Vloon na afloop. „Ik was goed in vorm en fit, eerlijk gezegd heb ik nog nooit zo goed in een WK gestaan, maar helaas heb ik toch foutjes gemaakt.”