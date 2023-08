Tasa Jiya naar halve finales 200 meter op WK, Menno Vloon strandt met polsstok

De 25-jarige Nederlands kampioene sprintte op het toernooi in Boedapest in haar heat naar de derde plaats in een tijd van 22,97. Ze kwalificeerde zich daarmee voor de halve finales op donderdagavond. De Amerikaanse Gabriella Thomas won de heat in 22,26.

Jiya viel deze zomer op met haar tijden van onder de 23 seconden en troefde op de NK in Breda wereldtopper Femke Bol af in de finale van de 200 meter. De Amsterdamse, die de topsport combineert met het moederschap, is ambitieus. Ze heeft haar zinnen gezet op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs.

Vloon ligt eruit

Menno Vloon ontbreekt komende zaterdag in de finale van het polsstokhoogspringen. De 29-jarige Zaankanter strandde in de kwalificaties met een hoogte van 5,70 meter. Hij zat daarmee niet bij de beste twaalf die in de finale mogen springen om de medailles.

Menno Vloon ligt eruit. Ⓒ ANP/HH

Het is niet de eerste keer dat Vloon al vroegtijdig een groot toernooi moet verlaten. Op de EK indoor dit voorjaar in Istanbul kwam hij ook al niet door de kwalificatie. Op de WK in Eugene en de EK in München vorig jaar stond hij wel in de finale, maar sprong hij beide keren de lat er al af op de aanvangshoogte.

In Boedapest ging het bijna al mis bij de aanvangshoogte in de kwalificaties. Pas in zijn derde en laatste poging wipte hij over 5,35. Er volgden toen een aantal goede sprongen, maar op 5,75 sprong hij de lat er drie keer af.