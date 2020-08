Jakob Fuglsang volgt Bauke Mollema op in Ronde van Lombardije

Het was voor Fugslang zijn tweede zege in een wielermonument. In 2019 schreef hij Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam.

Fuglsang reed op de slotklim weg bij George Bennett. De Nieuw-Zeelander van Jumbo-Visma, eerder deze week winnaar van de Italiaanse eendagskoers Grand Piemonte, finishte op 30 seconden als tweede.

Aleksander Vlasov, een teamgenoot van Fuglsang, passeerde op gepaste afstand als derde de meet.

Bauke Mollema

Bauke Mollema, vorig jaar zegevierend in de Italiaanse klimklassieker, deed lang mee om de zege, maar werd uiteindelijk voor de laatste beklimming gelost. De Nederlander van Trek-Segafredo probeerde nog terug te keren, maar was kansloos toen hij een bocht verkeerd inschatte en bijna stil kwam te staan. Hij moest genoegen nemen met een vierde plaats.

Bauke Mollema was vorig jaar de beste in Il Lombardia. Ⓒ Getty

Auto op parcours

De Duitser Maximilian Schachmann kreeg in de laatste kilometers de schrik van zijn leven toen vlak voor hem een auto het parcours opdraaide. Hij kwam ten val, maar kon zijn weg wel vervolgen. De renner van Bora-Hansgrohe werd uiteindelijk zevende.

Valpartij Evenepoel

Topfavoriet Remco Evenepoel kwam in aanloop naar de finale op huiveringwekkende wijze ten val. De Belg van Deceuninck-Quick Step knalde op een brug tegen een muurtje en vloog vervolgens een metersdiep ravijn in. Het 20-jarige talent werd per ambulance afgevoerd. Hij zou volgens een ploegleider ’in orde’ zijn.