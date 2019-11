Levchenko waarschuwt Koeman en Oranje

Bondscoach Ronald Koeman is gewaarschuwd. Ⓒ RENE BOUWMAN

AMSTERDAM - Op 30 november wordt er pas geloot voor EURO 2020 maar het Nederlands elftal is in de groepsfase sowieso gekoppeld aan Oekraïne. Een speling van het lot die met groot enthousiasme is onthaald door Evgeniy Levchenko, de Oekraïense oud-speler van Vitesse, Helmond Sport, SC Cambuur, Sparta, FC Groningen en Willem II, voor wie Nederland zijn tweede vaderland is geworden. De achtvoudig Oekraïens international licht voor Telesport toe wat Oranje komende zomer kan verwachten van de ploeg van bondscoach Andrei Shevchenko.