Belgische renner (22) overleden na zware val

Hij werd na zijn zware crash ter plekke gereanimeerd. Vervolgens werd hij per ambulance afgevoerd, omdat zijn toestand het niet toeliet om per helikopter naar het ziekenhuis gebracht te worden. Uiteindelijk overleed Lambrecht volgens Poolse media op de operatietafel.

Lambrecht smakte halverwege de rit over 150 kilometer van Chorzów naar Zabrze volgens bronnen binnen de koers waarschijnlijk tegen een zogenaamde ’duiker’.

De rit werd in regenachtige omstandigheden verreden.

Lambrecht eindigde dit seizoen als zesde in de Amstel Gold Race en werd vierde in de Waalse Pijl. In de Brabantse Pijl kwam hij als vijfde over de finish. Lambrecht won ook het jongerenklassement van het laatste Critérium du Dauphiné.

De Belg was in de jeugd een wereldtopper. Zowel in de Tour de Savoie als de Ronde van de Toekomst eindigde hij als tweede, achter Tourwinnaar Egan Bernal.