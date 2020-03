’Als het virus niet naar Zlatan komt, komt Zlatan naar het virus’

De Zweedse spits van AC Milan wil minimaal 1 miljoen euro ophalen. Na een paar uur stond de teller al op ruim 100.000 euro.

Ibrahimovic richtte zich via Instagram tot zijn volgers. „Italië heeft mij zoveel gegeven en in deze dramatische tijden wil ik iets teruggeven. Daarom heb ik samen met mensen om mij heen een fonds opgezet. Zo kunnen we concrete hulp bieden in plaats van slechts een video plaatsen. Ik reken op de vrijgevigheid van mijn collega’s, andere sporters en iedereen die een kleine of grote donatie wil doen om het virus eruit te schoppen. Want onthoud; als het virus niet naar Zlatan komt, dan komt Zlatan naar het virus.”

Italië is zwaar getroffen door het coronavirus. Al meer dan 2500 Italianen zijn overleden tijdens de pandemie.