Sven Botman: ’Dom als Erik ten Hag zich op die twee duels blindstaart’

Sven Botman is uitgegroeid tot vaste basisklant bij Lille. Ⓒ REUTERS

LILLE - Sven Botman (20) speelde in totaal dertien jaar voor Ajax, noemt zich nog steeds fan van die club, maar zegt die gevoelens op 18 en 25 februari eenvoudig aan de kant te zetten. ,,Dan gaan we Ajax uit de Europa League knikkeren”, lacht de verdediger die zonder één minuut in de Amsterdamse hoofdmacht te hebben gespeeld een droomtransfer naar Lille maakte. ,,Dat we nu tegen elkaar loten, is bizar. Bizar leuk.”