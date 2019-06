Open sollicitatie Maradona bij United

’Pluisje’ geeft tegenover het magazine FourFourTwo aan dat hij ervoor kan zorgen dat de Red Devils weer aan de top komen te staan. „Als ze een trainer zoeken; ik ben hun man. Ik weet dat ze veel shirts over de wereld verkopen, maar ze moeten ook eens bekers gaan winnen. Ik kan dat voor ze gaan doen”, klinkt het zelfverzekerd.

Volgens Maradona had hij ’altijd al’ warme gevoelens voor Manchester United. „Het is zo lang mijn favoriete Britse club geweest. Geweldige spelers altijd en een geweldig team onder Alex Ferguson. Maar nu moet ik zeggen dat dat Manchester City is. Ik weet dat ik dat eigenlijk niet mag en kan zeggen, maar dat komt door Kun Aguero (zijn voormalige schoonzoon). We spreken elkaar vaak en hij speelt een erg goed elftal.”

De Argentijn geeft meteen ook maar even Paul Pogba ervan langs. „Die werkt niet hard genoeg.”