Ook WK-ticket voor Argenintinië, Canada deelt Mexico tik uit

Lionel Messi deed mee in de kraker tegen de Brazilianen. De 34-jarige spelmaker, die door fysieke ongemakken de laatste twee duels van zijn club Paris Saint-Germain had gemist, startte in de basis. Bij Brazilië ontbrak Neymar. De ploeggenoot van Messi bij PSG heeft een dijbeenblessure en neemt geen risico.

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni bracht Ajacied Lisandro Martínez in de tweede helft in de ploeg. Zijn Amsterdamse teamgenoot Nicolás Tagliafico bleef op de bank. Bij Brazilië kwam Ajacied Antony in de slotfase in de ploeg. Zeker in de tweede helft hadden de Brazilianen het betere van het spel, maar onder anderen Vinícius Júnior zag doelpogingen mislukken.

Overige duels

Ook bij Colombia-Paraguay vielen er geen treffers. Ondertussen verloor Chili in eigen huis met 0-2 van Ecuador. Sterspeler Arturo Vidal kreeg bij de thuisploeg na een kwartier al rood. Op dat moment stond het al 0-1 door een goal van Pervis Estupinan. Moises Caicedo besliste vervolgens pas diep in blessuretijd de eindstand. Uruguay zag de kansen op WK-deelname flink afnemen door een forse nederlaag bij Bolivia. Bondscoach Óscar Tabárez zag zijn elftal met 3-0 verliezen. Peru won ondertussen met 1-2 van Venezuela.

Ecuador is derde met zes punten achterstand op de Argentijnen. De Ecuadorianen hebben op hun beurt weer zes punten voorsprong op Colombia en Peru, die met Chili, Uruguay, Bolivia en Paraguay lijken te gaan strijden om het laatste rechtstreekse ticket en de play-offplek.

CONCACAF

In Noord-Amerika deed Canada goede zaken. Het land - dat als mede-organisator in 2026 sowieso present is - hoopt voor de tweede keer in de historie weer aan het WK te mogen. Door de 2-1-overwinning op het Mexico van Edson Álvarez is die droom weer een stuk dichterbij. Cyle Larin maakte beide treffers voor de Canadezen.

De Verenigde Staten speelden gelijk bij Jamaica. Timothy Weah, zoon van oud-voetballer en nu Liberiaans president George Weah, had de Amerikanen in Kingston aan een vroege voorsprong geholpen waarna Michail Antonio, normaal spits van West Ham, al in de 22e minuut gelijkmaakte.

Canada staat nu bovenaan in de CONCAF-groep op een punt gevolgd door de VS. Daarachter volgen Mexico en Panama met weer een punt minder. Het gat met de rest - onder aanvoering van Costa Rico is 5 punten met nog zes speelronden te gaan. De eerste drie landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummer 4 is veroordeeld tot een play-off tegen een land uit een ander continent.