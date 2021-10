Premium Het beste van De Telegraaf

NEC revelatie in de Eredivisie: ’Lat hoger leggen en op toptien mikken'

Door Jeroen Kapteijns

Elayis Tavsan. Ⓒ ANP/HH

NIJMEGEN - Het is een mooie week geworden voor Elayis Tavsan. De 20-jarige aanvaller van NEC maakte in acht dagen tijd vier goals en droeg met één treffer ook zijn steentje bij aan de 3-0 zege op FC Groningen, die NEC op de zevende plaats in de Eredivisie heeft gebracht. De wedstrijd werd gespeeld zonder publiek, want de tribunes in De Goffert zijn uit veiligheidsoverwegingen gesloten na de ineenstorting van een deel van het uitvak in de Gelderse derby tegen Vitesse.