Lewis Hamilton in bewogen race in stijl naar 7e wereldtitel, teleurstellende GP voor Max Verstappen

Verstappen had - op het zeiknatte circuit - een dramatische start en zag zich al snel op P5 terug. Hamilton kon daarentegen terugkijken op een geweldige start, meteen van P6 naar P3. De Racing Points, Lance Stroll en Perez, reden eerste en tweede. Valtteri Bottas spinde in de tussentijd al snel twee keer. Ook Vettel had een superstart: van P11 reed hij ineens op de derde plek, na een fout van Hamilton. Verstappen snelde ook langs de Brit en maakte jacht op viervoudig wereldkampioen Vettel.

De start van de GP van Turkije. De Racing Points meteen op P1 en P2. Ⓒ ANP/HH

Na de eerste pitstops van alle coureurs in de voorste linies, zag Verstappen zich - ondanks een ’langzame’ stop van vier seconden - terug op P3, vlak voor Vettel. Hamilton probeerde het ondertussen bij Vettel, maar dat lukte niet. Sterker nog, Alexander Albon snelde langs de Mercedes-coureur en even later ook bij de Duitser in dienst van Ferrari. De Red Bulls dus op P3 en P4, achter de Racing Points.

Max Verstappen op het circuit in Istanbul. Ⓒ ANP/HH

In ronde 18 probeerde Verstappen na een foutje van Perez de Mexicaan te passeren, maar hij zat te dicht op hem, waardoor de Nederlander door het ontbreken van down force spinde. Het kostte hem een plek in het voorste veld en viel terug naar P8.

Albon ging door de fout van Verstappen naar P3 én op jacht naar Perez. De Thaise Brit maakte echter in de 34e ronde een fout en spinde. Hamilton snelde hem voorbij. De wereldkampioen was daardoor dus inmiddels alweer opgeschoven naar het podium. Met achter hem inmiddels alweer: Verstappen.

Stroll ging de pit in en viel terug naar P4, achter Perez, Hamilton en Verstappen. DRS mocht door de weersomstandigheden weer en dat liet Hamilton zich geen twee keer zeggen. In ronde 38 reed hij dus ’gewoon’ weer aan de leiding, na gestart te zijn op P6. Ondertussen was de pitstop van Stroll een slecht idee, want hij viel zelfs door bandenproblemen op zijn intermediates terug naar P6, achter nu ook de Ferrari’s van Vettel en Charles Leclerc. Later zelfs terug naar de negende positie.

Bottas, die een complete offday had, werd gelapt door zijn teamgenoot van Mercedes. Een pijnlijk moment voor de Fin. Verstappen werd ondertussen ingehaald door Leclerc. De Nederlander schoot daarna meteen de pits in voor nieuwe intermediates en viel weer terug naar P7, maar wist Albon al snel in te halen. In de 51e ronde spinde Verstappen nog een keer. Het was geen vlekkeloze race voor de Nederlander, die zijn Red Bull nog wel naar een zesde plek wist te rijden.

