’Roland Garros absoluut niet zonder publiek’

„Het toernooi zal absoluut niet achter gesloten deuren plaatsvinden. Er is nog geen definitieve beslissing over het aantal toeschouwers, waarover zal worden beslist in samenspraak met de overheid”, zei Giudicelli op de dag dat een groot deel van de tenniskalender voor het najaar bekend werd gemaakt.

Volgens de voorzitter begint de kaartverkoop eind juni of begin juli.

Het tenniscircuit wordt in augustus weer opgestart en het eerste grandslamtoernooi, de US Open, begint op 31 augustus. Het toernooi in New York wordt wel achter gesloten deuren gespeeld en de spelers moeten voldoen aan strenge voorwaarden.

Veel tennissers twijfelden er de afgelopen maanden over of er dit jaar überhaupt nog getennist zou worden. Er werd ook getwijfeld of iedereen zou kunnen afreizen naar de locaties van de toernooien. Roland Garros vreest niet voor de absentie van spelers.

”75 spelers uit de top 100 zijn momenteel in Europa en ik ben ervan overtuigd dat ze zich optimaal zullen voorbereiden om topfit te zijn in Parijs”, zei toernooidirecteur Guy Forget.

Roland Garros begint op zondag 27 september.