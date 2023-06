Premium Het beste van De Telegraaf

Door Jonker gewenst oefenduel zondag achter gesloten deuren in Zeist KNVB huiverig voor negatieve reacties, maar Leeuwinnen spelen graag tegen jongens

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Bondscoach Andries Jonker temidden van de Oranje Leeuwinnen. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Hoe een even simpel als goed idee van Andries Jonker tot veel commotie zou leiden op de KNVB Campus in Zeist. Want de door de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen gewenste oefenwedstrijd tegen de jongens van Volewijckers onder 18 stuitte op veel weerstand en wordt zondag op een hermetisch gesloten KNVB Campus gespeeld.