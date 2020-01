PSV-trainer Faber geniet van onbevangen Madueke

Noni Madueke in duel met Jerome Sinclair Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Noni Madueke kan de komende weken bij PSV op meer speeltijd rekenen. Trainer Ernest Faber was zondag te spreken over de 17-jarige debutant, die in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (1-1) in de 73e minuut inviel.