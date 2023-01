Door Ajax en PSV begeerde Danjuma kiest voor Premier League

Danjuma heeft een goed gevoel bij manager Frank Lampard en de huidige nummer voorlaatst van Engeland. De sportieve positie van zijn nieuwe club, heeft hem niet afgeschrikt. Hij ziet het als een grote uitdaging de club in de Premier League te houden, waar hij ook eenvoudig uit talloze clubs uit de middenmoot van Engeland had kunnen kiezen.

De Nederlander verkiest Everton onder meer boven Ajax en PSV. Zij zagen hem graag komen in de jacht op de landstitel en Champions League-voetbal volgend seizoen. Maar Danjuma wil in een topcompetitie actief blijven en kiest ervoor om het verschil te willen maken in de gevarenzone van de Premier League. Hij maakte eerder grote indruk in Engeland als speler van Bournemouth (in zijn laatste seizoen in het Championship), waarna Villarreal hem tot de grootste aankoop in de clubhistorie maakte in de zomer van 2021.