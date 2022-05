Verrassende zege Tallon Griekspoor in openingsronde Roland Garros

De overwinning van Griekspoor mag gerust een daverende verrassing worden genoemd. De Spanjaard was namelijk als 25e geplaatst op Roland Garros. Bovendien kan Davidovich Fokina prima uit de voeten op gravel, getuige zijn finaleplek in Monte Carlo, vorige maand en zijn kwartfinaleplek vorig jaar in Parijs.

"Toen ik de baan op ging lag hij vijfde en mijn eerste vraag aan mijn coaches na mijn wedstrijd was: heeft Max gewonnen?"

Nadat Griekspoor de eerste set had ingeleverd, ging het draaien. Sterker nog: in de tweede set had zijn opponent geen enkel antwoord op de directe slagen van de Nederlander. In geen tijd trok Griekspoor de stand gelijk en ging er in de derde set overheen.

Bekijk hier het matchpoint:

Bron: discovery +

Ondertussen stapelden de problemen voor Davidovich Fokina zich op. Hij moest zich laten behandelen aan een pijnlijke rechtervoet. In de vierde set brak Griekspoor op schitterende wijze het verzet van zijn tegenstander. Met een geweldige forehandpassing werd het 5-3 en serveerde de geboren Haarlemmer het koeltjes uit.

In de tweede ronde stuit Griekspoor op Brandon Nakashima uit de Verenigde Staten of de Pool Kamil Majchrzak.

Griekspoor was na afloop vooral bezig met de zege van Max Verstappen in Barcelona. „Toen ik de baan op ging lag hij vijfde en mijn eerste vraag aan mijn coaches na mijn wedstrijd was: heeft Max gewonnen?”, zei Griekspoor na zijn zege op de als 25e geplaatste Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (2-6 6-0 6-4 6-3).

„Mijn coaches werden eigenlijk ook wel een beetje gek en zeiden dat ik zelf eens een keer moest genieten. Maar ik was zó met Max bezig. En Charles Leclerc is uitgevallen, dus het was een mooie dag.”

Fraaie primeur

Een mooie dag ook op persoonlijk vlak, want nooit eerder wist de nummer 64 van de wereld dus een wedstrijd te winnen in het hoofdtoernooi in Parijs. „Zo voelde het niet, want het is niet dat het debuut er onverwacht is gekomen. Ik heb hier in het verleden gewoon niet geweldig gespeeld”, aldus Griekspoor.

„Of het de mooiste zege is, is moeilijk te zeggen, want ook mijn zege op de US Open was mooi. Maar hij is goed op gravel, haalde hier vorig jaar de kwartfinales en was finalist in Monte Carlo. Dus ik ben wel heel blij met deze overwinning. Zeker omdat ik de afgelopen weken veel onzekerheid heb gehad door blessures en bijna niet heb kunnen trainen.”