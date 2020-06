MLS start volgende week, twintig spelers besmet met coronavirus

Maikel van der Werff (r.) duelleert namens FC Cincinnati met Daniel Royer van New York Red Bulls. Ⓒ AFP

NEW YORK - Twintig voetballers in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) hebben positief getest op het coronavirus. Ook zes stafleden hebben het virus. In aanloop naar de herstart van de competitie, op 8 juli, zijn in totaal 668 spelers getest.