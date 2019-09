Pech Club Brugge: Neymar toch van de partij

Het internationale hof van sportarbitrage CAS heeft de schorsing van de Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain teruggebracht van drie naar twee wedstrijden. Het CAS kwam dinsdag met het vonnis naar buiten.

De UEFA legde Neymar in april een schorsing van drie Europese duels op wegens het beledigen van de arbitrage. De Braziliaanse sterspeler had na de uitschakeling van zijn Franse club in de Champions League door Manchester United op Instagram hard uitgehaald naar de scheidsrechter en zijn assistenten. De beroepszaak tegen de straf bij de UEFA verloor hij, waarna PSG en Neymar naar het sporttribunaal in Lausanne stapten.

Neymar mist nu de groepswedstrijden van PSG tegen Real Madrid en Galatasaray. Tegen Club Brugge is hij weer inzetbaar.