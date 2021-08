AZ haalt keeper uit Denemarken

Volgens bronnen in Denemarken zou met de deal 1,8 miljoen euro gemoeid zijn. Vindahl Jensen is een Deense jeugdinternational, die 55 duels voor Nordsjaelland achter zijn naam heeft. AZ was op zoek naar een nieuwe doelman na de verkoop van Marco Bizot aan het Franse Brest. Vindahl Jensen is de vierde nieuweling deze zomer. Eerder versterkte AZ zich met Vangelis Pavlidis (Willem II), Sam Beukema (Go Ahead Eagles) en Aslak Fonn Witry (Djurgardens IF).

