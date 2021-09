Bondscoach John van ’t Schip kritisch op Griekse topclubs: ’Een identiteitsprobleem’

Kopieer naar clipboard

John van 't Schip. Ⓒ ANP/HH

John van ’t Schip heeft zich via sociale media kritisch uitgelaten over de topclubs in Griekenland, het land waar de oud-Ajacied bondscoach van is. Van ’t Schip noemt het een „identiteitsprobleem” dat de top 5-clubs in de hoogste klasse het afgelopen weekeinde samen slechts zeven Grieken in hun basisopstelling hadden staan.