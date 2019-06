Live Extra: Oranje op jacht naar halve finale

Verzekert dit Oranje zich van een plaats in de halve finale van het WK? Ⓒ Reuters

De Nederlandse voetbalsters hebben om 15.00 uur in Valenciennes afgetraft voor een plek in de halve finale van het WK in Frankrijk. Tegenstander in de kwartfinale is Italië. Lieke Martens is in de basis begonnen. De linksbuiten kon de afgelopen dagen amper trainen vanwege een pijnlijke teen, maar is fit genoeg bevonden.