Tennisballen in Tokio na vijf minuten niks meer waard

Afscheid Kiki Bertens zonder haar grootste fans: ’Maar ik voel dat ze er zijn’

In de bloedhitte van Tokio werkt de tennisploeg in het schitterende Ariake Park de eerste training af richting de Olympische Spelen. Na een dag eerder zeven uur op het vliegveld te hebben doorgebracht, worden de benen losgegooid door Kiki Bertens & co. De 29-jarige Wateringse begint over een paa...