Knokken in de kelder van de Eredivisie: ’Het mag ons ook een keer meezitten’

Willem II-coach Zeljko Petrovic instrueert Sven van Beek (l.) en Sebastian Holmén. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Willem II en Sparta Rotterdam zijn de grote winnaars geworden van een avondje degradatievoetbal in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen zelf met 3-1 van SC Heerenveen en zagen de naaste concurrenten in de strijd tegen degradatie verliezen (ADO Den Haag en RKC Waalwijk) of gelijkspelen (FC Emmen). Sparta, dat met 2-0 te sterk was voor RKC, heeft de magische 30 punten-grens geslecht. De meeste trainers onderin gaan ervan uit dat een totaal van 30 punten voldoende is om zeker te zijn van nog een jaar Eredivisie-voetbal.